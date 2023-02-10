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Gündem TVF acı haberi duyurdu! 3 voleybolcu hayatını kaybetti
Gündem

TVF acı haberi duyurdu! 3 voleybolcu hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın depremde hayatını kaybettiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-02-10 10:45:00 -
TVF acı haberi duyurdu! 3 voleybolcu hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından enkaz altında kalan Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde Malatya BBSK oyuncuları Resul Gün, Görkem Can Gündüz ve Tunahan Yıldız'ın hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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