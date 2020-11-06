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Ekonomi TV+ kasımda yeni yayınlarla televizyonseverleri ekranlara toplayacak
Ekonomi

TV+ kasımda yeni yayınlarla televizyonseverleri ekranlara toplayacak

TV+, kasım ayında Cypher ve Les Norton dizilerini ilk kez seyirciyle buluşturuyor

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:01:24 -
TV+ kasımda yeni yayınlarla televizyonseverleri ekranlara toplayacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+, kasım ayında Cypher ve Les Norton dizilerini ilk kez seyirciyle buluşturuyor.

Turkcell'den yapılana açıkalamaya göre, platformda geçen ayın en çok izlenenleri Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, Otel Transilvanya 3, Örümcek Adam: Eve Dönüş, Venom: Zehirli Öfke ve Slender Man oldu.

TV+, ekim ayında da diziden filme, spordan belgesel ve çocuk kanallarına kadar zengin programlarla izleyicilerin tercihi oldu.

Eylül ayına oranla ekim ayında yüzde 4'lük bir izlenme artışı yaşayan TV+'ı en çok izleyen şehir İstanbul olurken onu Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Mersin, Kayseri ve Diyarbakır takip etti.

Geçen ay TV+'ta en çok izlenen filmler arasında hem çocukların hem de yetişkinlerin severek izlediği Örümcek Adam: Örümcek Evreninde, Örümcek Adam: Eve Dönüş ve Otel Transilvanya 3'ün yanı sıra, kurgu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Venom: Zehirli Öfke ve Slender Man filmleri de yer aldı.

Kasım ayında zengin yayın yelpazesine kaliteli yapımlar ekleyen TV+, yurt dışında ses getiren dizileri takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Dünya çapında büyük ilgi gören FBI dizisi Cypher ve yeraltı suç dünyasını işleyen Les Norton kasım ayında sadece TV+'ta yayında olacak.

Ayrıca TV+, yıllardır severek izlenen casus gerilimi Shadow Lines, Alman yapımı polisiye dizisi Babylon Berlin ile FX'in merakla takip edilen dizileri neXt ve This Is Us'un yeni sezonlarını izleyici ile buluşturuyor.

Kasım ayında TV+'a yeni eklenen filmler arasında Aquaman, Çakallarla Dans 5, Instant Family, Three Colors serisi, Djam ve Fast Food Nation yer alıyor.

Dizi ve filmlerin yanı sıra belgesellerle de ön plana çıkan TV+, kasım ayında seyirciyle buluşturmak üzere Afrika'nın Ölümcül Avcıları, Vahşi Gezegen Afrika, Tufan isimli yapımları yayına aldı.

Ayrıca Discovery'nin en sevilen yapımlarından olan Altın Peşinde, Yeraltındaki Sırlar, Uyarmak Bizden, Karanlık, Altın Peşinde: Parker’ın Yolu ve Altın Peşinde: Köpüklü Sular da kategoriye eklenen belgesellerden oldu.

Çocuklar için en sevilen animasyonları yayınlayan TV+, bu ay Minika ile anlaşarak çocukların beğenerek izlediği Olly, Peter Pan, Maceracı Yüzgeçler'in ilk 3 sezonu ve Neşeli Dünyam'ın ilk 2 sezonunu yayına aldı.

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