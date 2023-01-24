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Medya TV 100'de CHP'li iki isim ayrıldı! Sebep SADAT mı?
Medya

TV 100'de CHP'li iki isim ayrıldı! Sebep SADAT mı?

SADAT reklamı ile gündeme gelen TV 100'de beklenmedik iki ayrılık yaşandı. Taksim Meydanı adlı programda yorumculuk yapan Barış Yarkadaş ile moderatör Gürkan Hacır, kanalla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 21:33:00 -
TV 100'de CHP'li iki isim ayrıldı! Sebep SADAT mı?

 Yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındayken SADAT reklamı yayınlanması sebebi ile gündeme gelen TV 100'de, CHP'li Barış Yarkadaş ile CHP'ye yakın Gürkan Hacır, kanalla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan CHP'li Yarkadaş, "Yaklaşık 4 yıldır programlarına katıldığım TV 100‘den kendi isteğimle ayrıldım. Dolayısıyla TV 100’deki yazılarıma da son verdim. Kanal yönetimine de bugüne dek verdikleri destek ve gösterdikleri güven için teşekkür ederim" dedi.

Ayrılığını yine Twitter hesabından duyuran Hacır da, "Tam 3 yıldır ekranlarında yorumcu ve moderatör olarak görev yaptığım TV 100 televizyonundan kendi isteğimle ayrıldım. Kanal yönetimine gösterdikleri güven ve destek için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan her iki isimin de paylaşımlarında birbirlerini etiketlemesi dikkat çekti.

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