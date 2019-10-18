Çekirdek genel olarak herkesin sevdiği bir kuruyemiştir. Çekirdek yemenin kilo aldırdığı bilinmektedir. Ancak tuzsuz olan çekirdek kilo aldırır mı sorusu merak edilir. Peki tuzsuz çekirdek kaç kaloridir? Tuzsuz çekirdek kilo yapar mı?

Tuzsuz çekirdek kilo yapar mı?

Çekirdeğin içinde bulunan yağ oranının yüksek olması sebebiyle kiloya sebep olduğu ve cildimizde yağlanma ve sivilce oluşumuna sebep olduğunu da biliyoruz. Yalnız diyetlerin bir kısmında çekirdek orantılı bir şekilde gün içinde dağıtılarak yendiğinde kilo vermenize sebep olmaktadır. Sağlıklı kilo vermek isteyenlerin diyetinde bulunan çekirdek belli oranda yendiğinde kiloya sebep olmak yerine kilo vermenize yardımcı olmaktadır.

Tuzsuz çekirdek kaç kalori?

25 gr. tuzsuz çekirdek,145.5 kcal ve

%15 Karbonhidrat

%12 Protein

%72 Yağ

içermektedir.