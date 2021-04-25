Tuzlaspor'da flaş ayrılık
1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Suat Kaya ile yollar ayrıldı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor’da Suat Kaya dönemi sona erdi. Tuzlaspor'un başında 4 maça çıkan Kaya, 6 puan toplayabilmişti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor’da teknik direktör Suat Kaya ile yolların ayrıldığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Tuzlaspor’umuza katkıları v hizmetleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.
Suat Kaya, Tuzlaspor’un başında 4 karşılaşmada 6 puan elde etti.
AA