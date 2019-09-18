Tuzla'daki fabrika yangınında patlama!

İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde yer alan bir kimya fabrikasındaki yangın sırasında yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Olayda yaralananlar olduğu bilgisi var.

Bölgede ikinci bir patlama olma ihtimaline karşı önlem alınıyor.

Bugün saat 12:00 sıralarında Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada yangın çıktı. Yangın kısmen kontrol altına alınmıştı, söndürme işlemleri sürerken fabrikada patlama oldu. Patlamada yaralananlar olduğu belirtiliyor.

"Şarapnel parçaları ormana doğru gitti"

İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan, ''Yangına müdahale sırasında bir patlama oldu. Şarapnel parçaları ormana doğru gitti'' dedi.

İtfaiye aracı alevler arasında kalmıştı

Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı.