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Aktüel Tuzla'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
Aktüel

Tuzla'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 13:56:43 -
Tuzla'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir kafede tartıştığı kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tuzla ilçesi Sahil Yolu'nda bulunan bir kafede 8 Ağustos'ta Mehmet Ç.’nin silahla yaralanması ve ardından kaldırıldığı hastanede 11 Ağustos'ta hayatını kaybetmesi olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, zanlı Necdet K.'yı 11 Ağustos'ta Aydıntepe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada, olayın şahıslar arasında çıkan tartışmada meydana geldiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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