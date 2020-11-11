Tuzla'daki ağaçlık alanda erkek cesedi bulunması

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da ağaçlık alanda cesedi bulunan kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım'da Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı'ndaki ağaçlık alanda bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmada, park halindeki otomobilin yanında boynu, elleri ve ayakları iple bağlı bir şekilde cesedi bulunan kişinin, bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan 42 yaşındaki Özgür K. olduğu tespit edildi.

Özgür K'nin, eşi Zeliha K. (28) ve ilişkisi olduğu iddia edilen Cihat T. (25) ile görüşmek amacıyla Pendik'e gittiği ardından darbedilip bıçaklanarak öldürüldüğü öne sürüldü.

Düzenlenen operasyonda, Zeliha K., Cihat T. ile beraber hareket ettikleri ve otomobildeki delilleri yok etmek için temizlik yaptıkları iddia edilen Mehmet T. (22), Zehra A. (22) ve Edanur A. (19) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.