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Gündem Tuzla'da sokakta doğal gaz borusu patladı
Gündem

Tuzla'da sokakta doğal gaz borusu patladı

İstanbul Tuzla'da henüz belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması yaşandı. Ekipler gazı kesip yangını söndürdü.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 04:03:00 -
Tuzla'da sokakta doğal gaz borusu patladı

Patlamanın ardından alevler metrelerce yükseğe çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler sokağa gelen doğal gazı keserken çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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