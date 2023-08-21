Tuzla’da narkotik operasyonu

Tuzla'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 araca yönelik düzenlediği narkotik operasyonunda, 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilirken, biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, 20.08.2023 tarihinde Tuzla İlçesi’nde biri binek araç, ikisi ise tır olmak üzere toplam 3 araca yönelik operasyon düzenlemiştir.

Yapılan operasyon sonucunda 20 Adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.