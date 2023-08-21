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Yerel Tuzla’da narkotik operasyonu
Yerel

Tuzla’da narkotik operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-08-21 03:07:00 -
Tuzla’da narkotik operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuzla’da ikisi TIR biri binek araca operasyon düzenlendi. Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı.

Tuzla'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 araca yönelik düzenlediği narkotik operasyonunda, 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilirken, biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, 20.08.2023 tarihinde Tuzla İlçesi’nde biri binek araç, ikisi ise tır olmak üzere toplam 3 araca yönelik operasyon düzenlemiştir.

Yapılan operasyon sonucunda 20 Adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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