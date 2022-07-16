  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Tuzla'da feci kaza: Yaralılar var
Gündem

Tuzla'da feci kaza: Yaralılar var

Tuzla'da, Kurban Bayramı tatili için gittikleri Kastamonu'dan dönen ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 11:14:00 -

İstanbul istikametine seyir halinde olan Rıfkı A. idaresindeki 34 VE 4263 plakalı otomobil, Kuzey Marmara Otoyolu Tepeören mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile araçta bulunan Nuray A, Ahmet Emre A. ile Mehmet A. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle 4 şeritli yoldaki trafik akışı, emniyet ve jandarma ekiplerince 2 şeritten sağlandı.

Otomobildeki ailenin bayram tatili için gittikleri Kastamonu'dan İstanbul'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23