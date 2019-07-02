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Tuzla'da fabrika yangını

Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki polyester fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 13:03
Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester üreten iki katlı bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, Tuzla ve çevreilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:03
  1. Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi
  2. Tuzla
  3. itfaiye ekipleri

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