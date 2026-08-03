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Gündem Tuzla'da alevler teknelere sıçradı: Otluk alanda korkutan yangın!
Gündem

Tuzla'da alevler teknelere sıçradı: Otluk alanda korkutan yangın!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Tuzla'da alevler teknelere sıçradı: Otluk alanda korkutan yangın!

İstanbul Tuzla'da otluk alanda başlayan yangın, boş arazide bulunan teknelere sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederken, yangın havadan görüntülendi.

Yangın, İçmeler Mahallesi'nde 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek boş arazide bulunan teknelere sıçradı. Alevleri ve yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, bölgeden yükselen yoğun duman çevre ilçelerden de görüldü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürerken, alevlerin etkisiyle boş arazide bulunan teknelerde de yangın çıktı.
Yangına müdahale çalışmaları ve bölgedeki son durum havadan görüntülendi.

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