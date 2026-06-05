Tuzla sahilinde deniz sevdalısı gençlerden ibretlik çevre dersi! Mikroplastik faciasını gözleriyle gördüler!

Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) tarafından düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinliğinde öğrenciler, kıyı temizliği yaparken mikroplastikleri mikroskop altında inceleyerek deniz kirliliğinin boyutunu uygulamalı öğrendi.

GİSBİR tarafından İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğiyle Tuzla Halk Plajı'nda düzenlenen etkinlikte deniz ve kıyı kirliliğine dikkat çekildi.

Etkinlikte 3 profesyonel dalgıç deniz dibinde temizlik yaparken Tuzla'da bulunan iki ortaokuldan 60 öğrenci de kıyı şeridinde atık topladı. Çalışmalarla hem su altı hem de kıyılardaki kirliliğin görünür hale getirilmesi ve özellikle çocuklarda çevre duyarlılığının güçlendirilmesi hedeflendi.

- Öğrenciler için atölyeler düzenlendi

Program kapsamında öğrencilere sıfır atık konusunda eğitim verilirken atıktan sanat temalı geri dönüşüm atölyesi düzenlendi.

Ayrıca öğrenciler, bilim insanları eşliğinde deniz suyundan alınan örnekleri mikroskop altında inceleyerek mikroplastiklerin deniz ekosistemi üzerindeki etkilerini uygulamalı gözlemledi.

Etkinlikte konuşan GİSBİR Yönetim Kurulu Üyesi Türkan Manasır Öz, gemi inşa sanayisinde 2020 yılından bu yana Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin uygulandığını ve sektörün çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Gemi İnşa Sanayi AŞ (GİSAŞ), Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Tekne ve Yat Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (TEYÜD), WISTA Türkiye ve Seagull gibi kuruluş ve dernekler de etkinliğe destek verdi.