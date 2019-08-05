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Tuzla-Çayırova ulaşımını rahatlatacak projede çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla-Çayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu projesinde kazı ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:00
Tuzla-Çayırova ulaşımını rahatlatacak projede çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tuzla-Çayırova arasında gerçekleştirilen bağlantı yolu projesinde kazı ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin her noktasına kolay ve konforlu ulaşım sağlamak için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Yeni yapılan yollar trafik akışını hızlandırırken, alternatif ulaşım güzergâhı olarak da vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Bu doğrultuda Çayırova’da gerçekleştirilen bağlantı yolu çalışması ile İstanbul ile kolay bağlantı sağlanacak. Tuzla- Şifa Mahallesi ve Çayırova arasında yürütülen bağlantı yolu çalışması ile iki bölge arasında ulaşım daha da kolaylaştıracak. Projede şuanda köprü bağlantı yollarının kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor.


Uygulama çalışmaları devam eden projede bağlantı yolunda köprünün tüm ayak ve kiriş imalatları tamamlandı. Bağlantı köprüsünün tabliye betonu döküldü. Çalışmalar kapsamında şuanda köprü bağlantı yollarının kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor. Kazı ve dolgu çalışmalarından sonra bağlantı yollarının yağmursuyu ve içme suyu hatlarının imalatı gerçekleştirilecek. Şekerpınar bağlantı yolu olan E-80’e doğrudan bağlantısı olmayan Şifa Mahallesi - Çayırova arasındaki ulaşım sorunu, bağlantı yolları sayesinde ortadan kalkacak. Çiftlik Caddesi üzerinden Şekerpınar bağlantı yoluna ulaşabilen Şifa Mahallesi sakinleri projenin tamamlanmasının ardından Çayırova yönüne kolay ulaşım sağlayacak.


Projenin hizmete girmesiyle E-80’e bağlantı sağlanarak hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönlü trafik akışı sağlanacak. Mahallede yer alan tır parkının güney kısmında inşa edilecek köprü ve bağlantı yolları iki bölgeyi birbirine bağlayacak. Proje kapsamında 1 adet 91 buçuk metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde, bir adet de 90 metre uzunluğunda 11 metre genişliğinde köprü inşa ediliyor. Proje kapsamında 2 bin 500 metre yol imalatı da gerçekleştirilecek. Çalışmada 4 bin 615 metreküp beton, 675 ton demir,bin 429 metre yağmursuyu kanalizasyon hattı, 597 metre içme suyu hattı yapılacak. Köprüler için 852 metre kazık imalatı gerçekleştirilecek. Yollara 5 bin 600 metrekare parke, 10 bin 150 metre bordür döşenecek. Yollarda 11 bin 725 ton asfalt malzeme kullanılacak.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:00
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