Tuzla Belediyesi’nden örnek girişim! Teknopol İstanbul için kalıcı imza

A. Enes Boyacı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından Pendik ve Tuzla Belediyeleri ile Boğaziçi Üniversitesi ve Vakıf Katılım iş birliğiyle yaklaşık 100 dönümlük alanda hayata geçirilen Türkiye’nin ilk sağlık temelli teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti AŞ’nin (Teknopol İstanbul) idari ve kuluçka binasının temeli geçen hafta Pendik’te atıldı.

Tuzla Belediyesi’nin bilimsel alanda bugüne kadar katılım sağladığı en önemli projelerden birisi olan Teknopol İstanbul birçok ilki de bünyesinde barındıracak.

Sağlık yazılımından yerli ilaç üretimine, geleneksel tıptan medikal tasarıma varıncaya kadar farklı alanlarda Ar-Ge yapmak isteyen girişimcilere ev sahipliği yapacak olan projenin detayları ise şöyle:

-Temeli atılan kuluçka merkezi, kritik teknolojilerde rekabet edebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirme önceliklerini birebir karşılayacak.

-Burada yapılacak inovatif çalışmalar sağlık alanında yetkinliklerin artırılmasında rol oynayacak.

-Geleceğin teknolojilerinin burada yer bulmasına imkân sağlanacak.

-Küresel rekabette üst sıralara çıkmanın temel koşulu olarak görünen teknolojiyi üretme konusunda güçlü bir referans olacak.

-Temeli atılan teknopark ayrıca hem sektörün daha hızlı gelişmesine hem de Türkiye’nin küresel rekabette üstünlük yakalamasına katkıda bulunacak.

Temel atma törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise teknoloji üretmek için nitelikli insan kaynağı, girişimcilik ruhu ve güçlü bir Ar-Ge ekosistemine ihtiyaç olduğunu dile getirerek, “İşte biz Milli Teknoloji Hamlesi’yle kritik teknolojilerde atılım sağlayıp ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendireceğiz” dedi.