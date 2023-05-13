Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o özelliğini açıkladı

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, açıklamalarda bulundu.

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çeken özelliğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın disiplinli bir çalışma tarzına sahip olduğunu dile getiren Başkan Yazıcı, şunları söyledi:

"24 saat telefonumuz açık olmak zorundadır"

“Sayın Cumhurbaşkanımız ile 22 yıldır birlikte çalışıyoruz. 8 yıl kadar bir ilçe başkanlığı dönemim var, 14 yıldır da belediye başkanıyım. Başkanımız bir defa disiplinli bir çalışma yapar. İlkesi vatandaşa hizmetkar olmaktır. 24 saat telefonumuz açık olmak zorundadır. Geceleri 1.00-1.30’larda arandığımı çok bilirim. Her an hazır olmalısınız. Toplantılarda ve yaptığı çalışmalarda bunu hep dile getirir. 365 gün 24 saat esaslı bir şekilde çalışacaksınız. Kendi ilçenizde oturacak ve ilçenize sahip çıkacaksınız. ‘İlçenizin derdiyle dertleneceksiniz, o havayı soluyacaksınız’ der. Eğer bir şikayet geliyor ise kimse üzerinden talimat vermez, direk telefon açar ve söyler. ‘Bu konu nedir, ne değildir’ diye sorar. Fikrimizi sorar ve kararı verir. Eğer sıralayacak olursak; bir, çok disiplinlidir. İki, karar verirken mutlaka fikrinizi alır, mutlaka karşılıklı teyit eder ve ondan sonra karar neyse birlikte uygularız. Gerçekten böyle biri. Bu ülkenin milleti için gecesini gündüzüne katan, günde üç saat uyuyan ve hem dış politika ile hem de vatandaşının şikayetiyle ilgilenecek kadar ilgili bir liderdir. Ben bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız ile çalışmaktan onur ve gurur duydum. Bugünden sonrada inşallah hep beraber yine hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Kaynak: Haber7

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