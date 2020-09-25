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Dünya ‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri
Dünya

‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri

Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye’nin çoklu cephelerde sıkıştırılarak tuzağa düşürülebileceğini iddia etti. Skandal öneride bulunan Er, Türkiye’nin ABD kuklası Mısır ve İsrail’e yeşil ışık yakması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:53:00 - 2020-09-25 12:16:33
‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın provokasyonlarına boyun eğmeyen Türkiye ile ilgili Emekli Tuğgeneral Ali Er’den açıklama geldi.

Cumhuriyet’e konuşan Ali Er, Türkiye’ye uyarı adı altında skandal öneride bulundu. “Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, artık ‘küresel oyuncuların’ jeopolitik öncelikleridir’’ diyen Ali Er, Türkiye’nin çoklu cephelerde sıkıştırılarak tuzağa düşürülebileceğini öne sürdü.

‘Türkiye çoklu cephelerde sıkıştırılarak denize düşen ‘yılana’ sarılırcasına AB ve ABD’ye, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta tavize zorlanabilir’ şeklinde açıklama yapan Ali Er’in tuzaktan çıkış yolu önerisi pes dedirtti.

‘Esad gitsin’

Türkiye karşıtı ABD kuklası Mısır ve Filistin zulmüne devam eden İsrail’i işaret eden Emekli Tuğgeneral Ali Er, tuzaktan çıkış yolunu böyle bağladı:

 Mısır ve İsrail başta olmak üzere bölgesel işbirliği mekanizmalarını kurmaktan ve ‘Esad gitsin’ takıntısından kurtulmaktan geçiyor.

Mısır ve İsrail ile işbirliği önerisi yapan Ali Er, Türkiye’nin Suriye’de işinin zor olduğunu iddia etti.

1 Ekim’deki AB zirvesinden çıkacak sonuç ile ilgili konuşan Ali Er, Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye her cepheden sıkıştırılırken suların durulmayacağını söyledi.

‘Yalnızlık içinde’

Yunanistan meselesine değinen Ali Er’in, ‘Türkiye, tarihinde görülmemiş yalnızlık içinde’ sözleri tepki çekti.

 Bunu Yunanistan tarihi fırsat gördüğünü öne süren Ali Er, ‘Batı Trakya’da sınırımızın dibinde Yunan-ABD tanklarının “yetenek(!)” gösterisi hiç de hayra alamet değil’ dedi.

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Yorumlar

Şehmus oral

Ulan ne zamandan beri dostumuz olduda şimdi yalniz kaldık.anlasılan kimin askeri olduğun belli oldu.HAK yolunda yalniz kalınır bilmezmisin......
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Ali

Yörrrrüüüüü seni gidi emekli bili biliiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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