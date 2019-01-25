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Tuzağa düşürmek için bakın ne yaptılar! Sakın o linke tıklamayın

İstanbul’da "Olta" yöntemiyle vatandaşların sosyal medya hesaplarını ve internet bankacılığı şifrelerini çalarak dolandırıcılık yapan hacker çetesi çökertildi.

25 Ocak 2019 Cuma 23:09
Tuzağa düşürmek için bakın ne yaptılar! Sakın o linke tıklamayın

İstanbul’da "Olta" yöntemiyle vatandaşların sosyal medya hesaplarını ve internet bankacılığı şifrelerini ele geçirerek dolandırıcılık yapan 7 hacker yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medya hesabını 3 defa ele geçirip para karşılığında geri verdikleri bir vatandaşı 4. kez aynı tuzağa çekip pazarlığa girişince şebekenin sonu geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçtiğimiz ay müracaat ederek suç duyurusunda bulunan A.Z. isimli bir vatandaş, sosyal medya hesabının hacker şebekesi tarafından ele geçirilip, geri verme karşılığında kendisinden yüklü para istendiği yönünde suç duyurusunda bulundu.
Aynı şebekenin daha önce değişik tarihlerde yine başka hesaplarını ele geçirip para karşılığında geri verdiğini ancak bu durumu alışkanlık haline getirdiklerini istek ve taleplerine dayanacak maddi gücü kalmadığını ifade ederek şikayetçi oldu.

Soruşturmada 12 mağdur daha belirlendi

Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Şube ekipleri, şikayetçi A.Z.’nin verdiği bilgiler ışığında dolandırıcıların izini tespit etti.

Polis şebekenin aynı yöntemle 12 vatandaşın daha hesaplarını ele geçirip mağdur ettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda mağdurlara merak uyandırıcı ‘tuzak link’ler gönderen şebekenin bu yolla sosyal medya, @mail ve internet bankacılığı şifrelerini ele geçirdiği ve ardından hesapların iadesi için para talep ettiğini ortaya çıkardı.

Sahte banka reklamı ve e devlet hesapları

Şebeke üyelerinin daha çok sosyal medyada açtıkları sahte banka reklamı ve @devlet linkleriyle bu dolandırıcılığı gerçekleştirdiği anlaşıldı. Polis değerlendirmeler ışığında 'hesabı geri alma karşılığı' şebekeye para kaptıran 12 mağdura daha ulaşıp şikayetlerini değerlendirdi.

Siber polis ekipleri, önce kimliklerine ardından adres bilgilerine ulaştığı şebeke üyelerine önceki gün düzenlediği baskında 7 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:09
  1. İstanbul
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