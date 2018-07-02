THY- Güney Avrupa Haziran
0553 313 94 23

Tuz Gölü'nde dolum sürüyor

Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisinin yeni fazları için geçtiğimiz hafta Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1,2 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalanırken, tesiste doğalgaz dolumu sürüyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:00
Tuz Gölü'nde dolum sürüyor

Tuz GölüDoğalgazYeraltı Depolama Tesisinin yeni fazları için geçtiğimiz hafta Dünya Bankası ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası ile toplamda 1,2 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalanırken, tesiste doğalgaz dolumu devam ediyor.

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde bulunan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisi için geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen törende Bakan Berat Albayrak'ın katılımı ile 1,2 milyar dolarlık 'Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Projesi' finansman anlaşması imzalandı. Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisinin 550 milyon metreküplük ilk fazı geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle devreye alındı ve tesisin kapasitesinin 5,4 milyar metreküpe çıkarma projesi paylaşıldı. Tesisin kapasitesinin yoğun bir çalışma ile kademeli olarak artırılarak 2023 yılından önce 5,4 milyar metre3'lük kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Tuz Gölü Depolama Tesisinin kapasitesinin artması ve Silivri Doğalgaz Depolama Tesisindeki genişleme ile birlikte Türkiye 10 milyar metreküplük depolama hedefine de ulaşacak.
  
Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde kurulu bulunan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesinde yapılan çalışmalarda, yerin 600-700 metre altında başlayan ve kalınlığı ortalama bin 500 metre olan tuz tabakasında yaklaşık 1100 - 1500 metre arası derinliklerde açılmakta olan kuyulara tatlı su basılarak tuzun çözünmesi sağlandı. Tesisin yer altındaki depolarını açmak için kullanılan su Hirfanlı Barajı'ndan sağlanıyor. Boru hattıyla kuyulara gelen su bin 450 metre derinlikteki tuz tabakasını eritme işleminde kullanıldıktan sonra, tuz oranı Tuz Gölü ile aynı seviyeye getirilerek göle bırakılıyor. Tesis, her birinin net fiziksel hacmi 630 bin ile 750 bin metreküp arası olan toplam 12 kavernadan (suni mağara) oluşuyor. 12 kavernanın tamamlanması ile yaklaşık toplam 1,2 milyar metreküp çalışma gazı kapasitesine ulaşılacak ve günlük maksimum 40 milyon metreküp gaz Türkiye doğalgaz şebekesine verilebilecek.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:00
  1. Aksaray
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri lise 2018 taban puanları
    1. Kayseri lise 2018 taban puanları
    2. 'Örümcek Adam' Fransız itfaiyesinde..
    3. Belediye başkanı müjdeyi verdi! Bir..
    4. Sivilceli ciltler nasıl beslenmelidir?
    5. Doğum sonrasında adet dönemi ne zaman..
    6. Beşiktaş bombayı patlattı! Golcü..
    7. AB Komisyonundan Polonya'ya ihlal davası
    8. İran'tan tuhaf çıkış: Bulutlarımızı..
    9. İstanbul lise taban puanları 2018..
    10. Ankara liseleri taban puanları..
    11. FETÖ'cü imamdan Erdoğan için ağza..
    12. Cenaze töreninin provası yapıldı!
    13. Hangi araca ne kadar MTV ödenecek?
    14. Yağışlar ayçiçeği üreticisini sevindirdi
    15. Bu besinler iştah açıyor!
    16. MTV temmuz ödemesi nereye ve nasıl..
    17. Şenol Güneş'ten yıldız futbolcuya sert..
    18. MTV 2. Taksit ödemeleri ne zaman?..
    19. Beşiktaş aradığı 10 numarayı buldu!
    20. Şeyh Raid Salah hakkında karar verildi
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Terör sevici Mahsun'un filmini yayınladılar
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    Şehid Şeyh Said’i rahmetle anıyoruz
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor
    İdam teklifi TBMM’ye geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Uluslararası ajanslar son dakika koduyla geçti... Suriye sınırına tank yığdılar
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!
    Minik Eylül'ün ölümünde korkunç detaylar!