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Dünya Tüyleri diken diken eden olay! Piton yılanı ortalığı birbirine kattı
Dünya

Tüyleri diken diken eden olay! Piton yılanı ortalığı birbirine kattı

Yılan yakalayıcısı, 2,5 metrelik halı pitonunun gece yarısı bir ailenin evine girip banyonun "altını üstüne getirerek" onları uyandırdığına ilişkin paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:01:00 -
Tüyleri diken diken eden olay! Piton yılanı ortalığı birbirine kattı

Facebook'taki Gold Coast Snake Catcher - South East Reptile Relocations hesabı, Avustralya'nın Queensland eyaletinde yer alan banliyö kenti Tallebudgera'daki bir ailenin, evlerindeki sürüngeni uzaklaştırmaları için ekiplerinden biriyle irtibata geçtiğini belirten bir gönderi paylaştı.

Yılan yakalayıcısının paylaştığı görüntülerde banyo zemininde parçalanmış süs eşyaları, dökülmüş kozmetik ürünleri, devrilmiş oda spreyi ve parfüm şişeleri görülüyor.

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