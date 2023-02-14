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Gündem Tüyleri diken diken eden olay! 4 yıl önce ölen anne ekiplere enkaz altındaki çocuklarının yerini gösterdi
Gündem

Tüyleri diken diken eden olay! 4 yıl önce ölen anne ekiplere enkaz altındaki çocuklarının yerini gösterdi

Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmalarına katılan bir gencin şahit olduğu olay, dinleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 21:13:00 - 2023-02-14 21:17:17

 Yenakit.com.tr 

Kahramanmaraş'taki enkaz çalışmalarına katılan genç, tüyleri diken diken eden şahit olduğu bir olayı anlattı.

Gencin anlattığı olay sosyal medyada, "mucize" etiketi ile paylaşılarak viral oldu.

Kahramanmaraş'taki gencin anlattığına göre, enkaz çalışmaları sürerken bir anne gözyaşları ile ekiplerin çalıştığı noktaya geldi. Çocuklarının kepçenin çalıştığı yerde değil, başka bir noktada olduğunu ifade eden anne adeta koordinat vererek, yer tarif etti.

'Benim annem 4 sene önce vefat etti'

AFAD makine tutmasına rağmen yaşam belirtisi almasa da, annenin anlattığı yere yöneldi.

Bir süre sonra enkaz altındaki iki çocuğa da ulaşıldı.

Herkes "Çocukları çıkarttık" diye coşkuyla bağırarak anneyi ararken, enkaz altından çıkartılan 13 yaşındaki çocuğun sözleri tüyleri diken diken etti: Benim annem 4 sene önce vefat etti.

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