  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Tüyleri diken diken eden anlar! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti
Yaşam

Tüyleri diken diken eden anlar! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybeden adamın görüntüleri tüyleri diken diken etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:30:00 -

Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybeden bir kişinin görüntüleri izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

İsminin Yahya Sayed Ahmed olduğu belirtilen bir kişi, iş yerinde Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hayatını kaybetti. İş yerindeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlar ise izleyenlerde derin bir manevi etkiye neden oldu.

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz"

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) insanları ikaz etmiş, yaşadıkları hayata dikkat çekmiştir. Yaşanan bu olay ise akıllara hadis olması tenkit edilse de, hadîs diye rivayet edilen ve hadis ölçüsünde bir gerçeği ifade eden, "Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz." sözünü akıllara getirdi.

Peygamber Efendimiz'in (sav) Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenmeye ilişkin bazı hadisleri ise şöyle:

-Kur’an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. (Dârimî)

-Bir âyet öğrenmek, yüz rekât (nafile) namaz kılmaktan daha iyidir. (İbn-i Mâce)

-Kur’an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helali helal, haramı haram bilen, Cennete girer. Ayrıca (Müslüman) akrabasından, hepsi de cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. (Tirmizî)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

543

allah böyle temiz ölümle yanına alsın amin
  • Yanıtla

Ben bi suru gunah isliyorum, tam cehennemligim yani. Acaba diyorum olecegim zaman Kuran okumaya baslasam ve o anda hakka yurusem?

Cennete gidermiyim acaba?
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü
Dünya

Rusya görüntüleri yayınladı! S-400'ler füze saldırılarını böyle püskürttü

Rusya'dan gelen görüntüler dünya basınının gündemine oturdu. S-400'ler ve Pantsir-S sistemleri, Su-30 savaşçıları ile birlikte, yoğun füze s..
Egemen Bağış'tan Macron'a olay sözler
Dünya

Egemen Bağış'tan Macron'a olay sözler

Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili olay açıklamalar yaptı.
Bulgaristan duyurdu! İki Rus diplomat, ajan çıktı
Dünya

Bulgaristan duyurdu! İki Rus diplomat, ajan çıktı

Bulgaristan'da sınır dışı edilen iki Rus diplomatın, ajanlık faaliyeti yürüttüğü ortaya çıktı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı