Tüyleri diken diken eden anlar! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybeden bir kişinin görüntüleri izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

İsminin Yahya Sayed Ahmed olduğu belirtilen bir kişi, iş yerinde Kur'an-ı Kerim okuduğu sırada hayatını kaybetti. İş yerindeki kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlar ise izleyenlerde derin bir manevi etkiye neden oldu.

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz"

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav) insanları ikaz etmiş, yaşadıkları hayata dikkat çekmiştir. Yaşanan bu olay ise akıllara hadis olması tenkit edilse de, hadîs diye rivayet edilen ve hadis ölçüsünde bir gerçeği ifade eden, "Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz." sözünü akıllara getirdi.

Peygamber Efendimiz'in (sav) Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenmeye ilişkin bazı hadisleri ise şöyle:

-Kur’an okunan evin hayrı artar, sakinlerini sıkmaz, melekler toplanır, şeytanlar oradan uzaklaşır. Kur’an okunmayan ev, içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya dolar. (Dârimî)

-Bir âyet öğrenmek, yüz rekât (nafile) namaz kılmaktan daha iyidir. (İbn-i Mâce)

-Kur’an-ı kerim okuyup, ezberleyen, helali helal, haramı haram bilen, Cennete girer. Ayrıca (Müslüman) akrabasından, hepsi de cehennemlik olan on kişiye şefaat edip, onları Cehennemden kurtarır. (Tirmizî)