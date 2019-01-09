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Tüyler ürperten olay! 18 yaşında ölen kızın cesedini, gelin etmek için çaldılar

Çin'in kuzeyinde 20 yıl önce ölen bir genç kızın cesedi, gelin edilmek amacıyla mezarından çıkarıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
Tüyler ürperten olay! 18 yaşında ölen kızın cesedini, gelin etmek için çaldılar

Çin'in kuzeyinde meydana gelen bir olayda bir aile 18 yaşında ölen akrabalarının mezarını ziyarete gittiğinde gözlerine inanamadı. Zira mezar kazılmış ve içindeki cenaze çalınmıştı.

Yaklaşık 20 yıl önce ölen kızın cesedi modern bir cenaze töreniyle defnedilmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, Çin'in kırsal kesimlerinde ilginç bir gelenek olarak devam eden 'ölü gelinler' geleneğinden şüpheleniyor.

'Ruh Evliliği' adı verilen bu geleneğe göre cesetler gelinlik giydirilerek evlendiriliyor. Bu sayede ölen kişinin ruhunun huzur bulduğuna inanılıyor.

Bu ritüel özellikle evlenmeden hemen önce ölen gelin ve damat adaylarına ve evlenmeden ölen gençlere uygulanan bir ritüel.

2015 yılında BBC, bir köyden 14 kadın cesedinin mezardan çalındığını duyurmuş ve bu ilginç ritüelden dünyanın bu şekilde haberi olmuştu.

Bu gelenek Çin'de 2006 yılından bu yana yasa dışı kabul ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:44
  1. Çin
  2. Genç kızın cesedi çalındı
  3. cesedi gelin etmek için çaldılar
  4. Ruh evliliği
  5. korkunç olay

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  • SafaSafa39 dk önce
    Manyaklığın sınırı yok ki? Her şey mümkün.

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