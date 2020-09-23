TÜVTÜRK'ten 'randevu ücreti' taleplerine karşı uyarı

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, son dönemde farklı kişi ve kurumların kurdukları yanıltıcı web siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz randevu hizmeti için ücret talep ettikleri görüldü.

Açıklamada, araç muayene hizmeti randevularının tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak internet sitesi, çağrı merkezi ve e-devlet üzerinden verilmektedir.

TÜVTÜRK'ün başka herhangi bir web sitesi ve çağrı merkezi ile herhangi bir bağlantısı veya işbirliği bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Araç sahiplerini bu web siteleri ve çağrı merkezleri konusunda uyarır, randevularını ücretsiz alabileceklerini hatırlatırız. web sitemizden ve çağrı merkezimizden ücretsiz randevu alın. " denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye'de periyodik araç muayene hizmeti verecek tek bir kuruluşun TüvTürk olduğu ve denetlediğini de hatırlatan açıklamada, "Kurumun adını kullanarak vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olan ve yanlış yönlendiren kişilerle hukuk mücadelemiz devam edecek. " denildi.