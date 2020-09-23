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Aktüel TÜVTÜRK'ten 'randevu ücreti' taleplerine karşı uyarı
Aktüel

TÜVTÜRK'ten 'randevu ücreti' taleplerine karşı uyarı

TÜVTÜRK, son günlerde yanıltıcı internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla, ücretsiz olarak sunulan randevu hizmeti için ücret talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:47:00 -
TÜVTÜRK'ten 'randevu ücreti' taleplerine karşı uyarı

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, son dönemde farklı kişi ve kurumların kurdukları yanıltıcı web siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla ücretsiz randevu hizmeti için ücret talep ettikleri görüldü.

Açıklamada, araç muayene hizmeti randevularının tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak  internet sitesi,  çağrı merkezi ve e-devlet üzerinden verilmektedir.

TÜVTÜRK'ün başka herhangi bir web sitesi ve çağrı merkezi ile herhangi bir bağlantısı veya işbirliği bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Araç sahiplerini bu web siteleri ve çağrı merkezleri konusunda uyarır, randevularını ücretsiz alabileceklerini hatırlatırız. web sitemizden ve çağrı merkezimizden ücretsiz randevu alın. " denildi.

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Türkiye'de periyodik araç muayene hizmeti verecek tek bir kuruluşun TüvTürk olduğu ve denetlediğini de hatırlatan açıklamada, "Kurumun adını kullanarak vatandaşlarımızın mağdur olmasına neden olan ve yanlış yönlendiren kişilerle  hukuk mücadelemiz devam edecek. " denildi.

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