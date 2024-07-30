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Ekonomi TÜVTÜRK vergi ödüyor mu? Açıklama geldi
Ekonomi

TÜVTÜRK vergi ödüyor mu? Açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-30 20:01:00 -
TÜVTÜRK vergi ödüyor mu? Açıklama geldi

Araç muayene istasyonları TÜVTÜRK, vergi ödemediğine dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şirketin toplam cirosunun yüzde 69'u kamu idarelerine ödendi." denildi.

TÜVTÜRK, bazı mecralarda yer alan "TÜVTÜRK'ün vergi ödemediği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, araç muayene hizmetlerine ilişkin elde edilen gelirlerin yüzde 50'sinin doğrudan hazineye aktarıldığı belirtildi.

Ödenen diğer vergi ve harçlarla birlikte toplam cironun yüzde 69'unun ilgili kamu idarelerine ödendiği bilgisini paylaşan TÜVTÜRK, şu ifadelere yer verdi:
"Bu kapsamda 2023'te yapılan kamu ödemeleri, imtiyaz sözleşmesi kapsamında ödenen yüzde 50 devlet payı 6,51 milyar lira, ödenen KDV 1,83 milyar lira, ödenen kurumlar vergisi 482 milyon lira, ödenen gelir vergileri ve SGK primleri 278,57 milyon lira olarak yer almaktadır. Buna ek olarak tüm Türkiye'de faaliyet gösteren 42 iş ortağımızın da kendi vergi ve SGK mükellefiyetleri bulunmaktadır. Söz konusu haberleri yapan, yayan, gerçek veya tüzel tüm kişiler hakkında yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna duyururuz."

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