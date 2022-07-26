Tuvaletteki sarı lekeler nasıl çıkar? Çıkarma yöntemleri ve kullanılacak malzemeler

Evimizde belkide en çabuk kirlenen yeri tuvaletlerdir. Ev temizliğinde en çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biri de klozet. Tuvalet taşı üzerine çiş ve benzeri maddelerin sıçramasıyla zamanla kötü görünen sarı lekeler oluşur. Bu lekelerin oluşumunu önlemek için taşı düzenli olarak temizlemek gerekir. Taşı temizlemek için mutlaka çamaşır suyu ve benzeri mikrop öldürücü çözeltiler kullanılmalıdır. Aksi takdirde çiş ve diğer atıkların tuvaletteki taşı zamanla kaplamasıyla oluşan bu lekeler sağlığımızı da tehdit etmektedir. Eğer klozetinizde kir, kireç ve tortular oluştuysa vereceğimiz tüyoları mutlaka deneyin! Peki bu lekeler nasıl çıkar?

Bu lekeleri çıkarmak için güçlü leke çıkarıcılar gerekmektedir. Asitli çözeltiler taşı zedelemeden bu lekeleri çıkaracaktır. Çiş lekelerini çıkarmak için bu çözeltilerden yararlanabilirsiniz.

Kireci bu yüzeylerden çıkarmak için kireç sökücü nitelikteki çamaşır suyundan yararlanabilirsiniz. Kireç bu tip çok nemli ortamlarda zamanla oluşabilir. Bu kireci yüzeyden söküp atmak biraz zahmetli olabilir. Yeni oluşmaya başlamış kireç lekesini çıkarmak daha kolay olacaktır. Kireç lekelerini söküp atmak için amonyaktan da yararlanabilirsiniz. Bu iş için özel üzerilmiş kireç taşlarıda işinizi görecektir. Oluşan kireç tabakasını yok etmek istiyorsanız çamaşır suyu uygulamasını sert kıllı bir fırça yardımıyla uygulayabilirsiniz.

Sirke ile İdeal Temizlik

Bu kötü görünümlü izler bazen düzenli olarak temizlememize rağmen oluşabilir. Bu durumda çamaşır suyu yeterince etki göstermiyor demektir. Kullandığınız temizlik ürünlerini bir kenara bırakın ve doğal yöntemleri deneyin. Bu yöntemlerden en etkili olanı ise zengin mineral yapısı ve asidik özelliği ile sirkedir. Sirkenin bir çok lekeyi çıkarabildiğini biliyoruz. Yüksek hijyen ve beyaz taşlar görmek istiyorsanız bu yöntemi denemelisiniz.

Burada kullanacağınız sirkenin beyaz sirke olmasına dikkat edin. Diğer sirkelerden çok daha güçlü bir yapıya sahip olan bu sirke ile sarı izleri tuvaletinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Uygulama yapmadan önce eldiven takmayı unutmayın. Tuvaletinizdeki suyu tamamen boşalttığınızdan emin olduktan sonra yapmanız gereken 3 fincan beyaz sirkeyi püskürtebileceğiniz bir kaba almaktır. Suyu tamamen boşaltılmış olan yüzeyde izler kendini rahatlıkla gösterecektir. Doğrudan izler üzerine nişan alın ve beyaz sirkeyi sıkmaya başlayın. Ardından sert bir tuvalet fırçasıyla izler tamamen yok olana kadar fırçalayın.

TUZ RUHU BÜTÜN KİRECİ SÖKER

Banyo ve klozet temizliğinde sıkça kullanılan tuz ruhu, etkili olduğu kadar da tehlikeli. Bu yüzden tuz ruhunu dikkatli bir şekilde kullanın. Suyunu boşalttığınız klozete tuz ruhunu dökün ve bir süre bekledikten sonra sifonu çekin. Tuz ruhu, kireç ve tortuları anında söker; ancak kullanırken çok dikkatli olun. Tuz ruhunu solumayın, mümkünse maske takın ve banyonun hava aldığına emin olun. Diğer temizlik malzemeleriyle de asla karıştırmayın.

Boraks Tozu

Ne yaptıysanız bu izlerden bir türlü kurtulamadıysanız bu yöntemin kesin sonuç vereceğinden emin olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey toz boraks elde etmek ve bunu talimatlara uygun şekilde uygulamaktır. Güçlü bir kimyasal yapıya sahip olan boraks izleri kolaylıkla yok edecektir. Hazırsanız uygulamaya başlayabilirsiniz. Tuvaletteki suyu tamamen boşaltarak işe başlamalısınız. Toz halindeki boraksı doğrudan izler üzerine serpin. Ardından tuvalet fırçası yardımıyla iyice fırçalayın. Yaklaşık 30 dakika boyunca beklemeye bırakın. Ardından tankeri yeniden suyla doldurun ve yüzeyi yıkayın. İzleri tamamen yok ettiğini göreceksiniz.

Trisodyum Fosfat

Buhar kazanı gibi çokça kireç tutan yerlerin temizliğinde yaygın olarak kullanılan trisodyum fosfat burada da işinize yarayacaktır. Diğer yöntemlerden beklediğiniz sonucu alamadıysanız trisodyum fosfattan yararlanabileceğinizi unutmayın. Eczanelerden temin edebileceğiniz bu bileşen güçlü bir leke çıkarıcı niteliğe sahiptir. Uygulama yapmadan önce tuvaletteki suyu tamamen boşalttığınızdan emin olun. Ardından eldivenlerinizi ve maskenizi takıp uygulamaya geçebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 3.8 litre yani bir galon suya 1 çorba kaşığı trisodyum fosfat eklemenizdir. Çözeltiye beyaz bir bez batırın ve lekeli alanı bu çözeltiyle iyice temizleyin. Bu sayede hem mikropları öldürmüş olursunuz hem de ideal beyazlığa erişmiş olursunuz. Bu uygulamayı haftada bir tekrarlamanızda sakınca yoktur.

KOLA KURTARICINIZ OLABİLİR

Kola, klozet temizliğinde kullanılan yaygın ve etkili bir ürün. Eğer klozetteki kireç ve tortulardan bir türlü kurtulamıyorsanız, kola aradığınız şey olabilir. Kolanın asidik yapısı sayesinde bütün kireç ve tortulardan rahat bir şekilde kurtulun. Klozetteki suyu boşalttıktan sonra 2 litre kolayı klozete dökün ve yaklaşık 1 saat bekleyin. Sifonu çektikten sonra tertemiz bir klozet sizi bekliyor olacak.

DÜZENLİ TEMİZLİĞİ İHMAL ETMEYİN

Evet bütün bu tüyolar her ne kadar işe yarasa da düzenli temizliğin hepsinden daha etkili bir çözüm olduğu kesin. Bu yüzden haftalık olarak klozetinizi iyice temizlemeye özen gösterin.