Tuvalet terliği ve Ekrem İmamoğlu! Sosyal medyaya damga vuran video
Sosyal medyada tuvalet terliği ile CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki başkanlık mücadelesi viral oldu.
Tuvalet terliği olsa oy vereceklerin oyları nasıl boşa gittiği sosyal medyada yayılan bir videoda gündem oldu.
İşte o video…
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