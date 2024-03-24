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Sosyal Medya Tuvalet terliği ve Ekrem İmamoğlu! Sosyal medyaya damga vuran video
Sosyal Medya

Tuvalet terliği ve Ekrem İmamoğlu! Sosyal medyaya damga vuran video

Yeniakit Publisher
2024-03-24 12:21:00 - 2024-03-24 12:40:24

Sosyal medyada tuvalet terliği ile CHP İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki başkanlık mücadelesi viral oldu.

Tuvalet terliği olsa oy vereceklerin oyları nasıl boşa gittiği sosyal medyada yayılan bir videoda gündem oldu.

İşte o video…

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"Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim çünkü gerizekalıyım"

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Yorumlar

Emekli sizin karşınıza İmamoğlu yerine o terliği koysa;

Terlik kazanır. Doğru tespit…

Super bir şey olmus

Super bir video
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