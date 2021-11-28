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Dünya Tuvalet temizleyiciliğinden milyon dolarlık iş adamlığına
Dünya

Tuvalet temizleyiciliğinden milyon dolarlık iş adamlığına

Daha önce tuvalet temizleyicisi olarak çalışan Zuber ve Mohsin Issa adlı Müslüman iş adamları, İngiltere’de Avrupa'nın en büyük Müslüman mezarlığını yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 22:26:00 -
Tuvalet temizleyiciliğinden milyon dolarlık iş adamlığına

Münübe Yılmaz

Avrupa'nın en büyük Müslüman mezarlığının İngiltere’de yapılacağı belirtildi. Ülkenin kuzeybatısında yer alan Blackburn şehrinde inşa edilecek mezarlığın 33.9 hektarlık bir araziyi kaplayacağı ifade edildi. Söz konusu, proje iş adamı Zuber ve Mohsin Issa kardeşler tarafından duyurulurken, “Issa Memorial Park” olarak adlandırılan 40 futbol sahası büyüklüğündeki alanda 35 bin mezarlığın bulunacağı belirtildi. 

83 milyon TL’lik cami de yapacaklar

Daha önce tuvalet temizleyicisi olarak çalışan ve geçen yıl yiyecek, giyecek, oyuncak gibi birçok ürünün satışının yapıldığı Britanyalı süpermarket zinciri Asda'yı satın alan iki Müslüman kardeşin, memleketleri Blackburn'de 5 milyon sterlinlik (yaklaşık 83 milyon TL) bir cami inşa etmek için çalışma yürüttüğü de öğrenildi. Mezarlık projesi, büyüklüğü ve vahşi yaşamı yok edeceği bahanesiyle Hristiyanlar tarafından tepki görürken, şimdiye kadar 2 bin 800'den fazla hazımsız Blackburn sakini, projenin hayata geçmemesi için dilekçe verdi.

 

 

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