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Ekonomi Tuvalet kağıdı, şampuan ve sabuna büyük zam geliyor! Eksiği olan alsın, maalesef tarih verildi
Ekonomi

Tuvalet kağıdı, şampuan ve sabuna büyük zam geliyor! Eksiği olan alsın, maalesef tarih verildi

Yeniakit Publisher
2023-07-07 11:00:00 - 2023-07-07 11:01:48
Tuvalet kağıdı, şampuan ve sabuna büyük zam geliyor! Eksiği olan alsın, maalesef tarih verildi

Daha önce yüzde 8'lik KDV uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetenin vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi. Bu artışın ürünlere çok büyük bir zam olarak yansıması bekleniyor.

Hijyen ve temizlik ürünlerine zam yolda... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında daha önce yüzde 8'lik KDV uygulanan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetenin vergi oranı yüzde 20'lik dilime girdi.

Bu maddede yer alan diş fırçası ve macunu, diş iplikleri düşük KDV diliminde bırakıldı.

Karar pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacak.

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