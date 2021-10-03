Tuvalet ibriği ile İran'a protesto

Levent Sonat



Türkiye’nin Azerbaycan’la yakınlaşmasından ve Karabağ’ın işgalden kurtarılmasından rahatsız olan İran’ın Azeri sınırındaki tatbikatı, gerginliği tırmandırmaya devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Aliyev’in yasa dışı İran TIR’larını kontrol emri vermesi ve sonrasında İran’ın sınırda “Hayber Fatihleri” adıyla süresi belirsiz büyük bir tatbikat başlaması ilişkileri daha da gerdi. Aliyev’in “Buna kimse söz söyleyemez. Fakat bunu bir zaman kesitinde analiz ettiğimizde bunun hiçbir zaman olmadığını görüyoruz. Neden şimdi ve neden bizim sınırımızda? Bu soruları ben değil, Azerbaycan toplumu soruyor” diyerek İran’ın tatbikatına tepki göstermesinin yankıları sürerken iki gün önce gece yarısı bazı Azerbaycanlıların Bakü’deki İran Büyükelçiliği’nin önüne İran bayrağının renklerini temsil eden 3 adet tuvalet ib riği bırakması ilişkileri iyice gerdi. “Tuvalet ibriği İran” protestosuna Tahran yönetimi sert tepki gösterip elçiliğe saldırıyı gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını talep etti.





İran’ın Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, Bakü’deki büyükelçiliğine yapılan saldırıyı İslam Cumhuriyeti’nin güçlü protestosunu dile getirerek, Tahran’ın bir sonuç alınana kadar davayı ciddiyetle sürdüreceğini söyledi. Musevi, önceki gece (iki gün önce) büyükelçiliğe yapılan saldırı ve İran’ın resmi kanallar aracılığıyla yaptığı protestonun ardından, Azerbaycan diplomatik polisi ve İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili olarak “dört kişiyi teşhis ettiğini, tutukladığını ve sorguya çektiğini” söyledi.

Savunma Bakanından tehdit

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Reza Ashtiani ise haddini aşıp açık tehdit savurdu. Ashtiani, İran’nın herhangi bir “irrasyonel” harekette bulunurlarsa düşmanlara “ezici” bir yanıt vereceğini söyleyerek, “İran ulusunun düşmanları, herhangi bir mantıksız ve bilgisiz eylemde kesinlikle ezici bir yanıt alacak ve ağır bir bedele mal olacak” dedi.