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Siyaset Tutuşan muhalefet birbirine düştü! Yılmaz Özdil: Akşener masayı dağıttı demek gazeteci ahlaksızlığıdır
Siyaset

Tutuşan muhalefet birbirine düştü! Yılmaz Özdil: Akşener masayı dağıttı demek gazeteci ahlaksızlığıdır

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, 6'lı masanın dağılmasından sonra CHP'ye yakın gazetecilerin yorumlarını hedef alarak, "Akşener masayı dağıttı demek gazeteci ahlaksızlığıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 03:22:00 - 2023-03-04 03:23:30

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı adaylık anlaşmazlığından sonra masayı devirmesi muhalefeti de birbirine düşürdü.

Akşener, gün boyunca CHP'ye yakın TV kanallarında hedef alınırken, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den sert bir çıkış geldi.

Özdil, Akşener'in masayı dağıttığı yorumlarını yapan CHP'ye yakın gazetecileri, ahlaksızlıkla suçladı.

Yılmaz Özdil, "Meral Akşener masayı dağıttı demek bir gazeteci ahlaksızlığıdır. Meral Akşener masadan ittirildi." dedi.
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