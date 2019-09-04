Tütüncü,genç güreşçileri ağırladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyespor KulübüGüreş Takımını ağırladı.

Tütüncü, çeşitli kategorilerde ve yarışmalarda dereceler elde eden Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı’nı makamında kabul etti.Ziyarete Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve bugüne kadar birçok başarıya imza atan kız ve erkek güreşçiler katıldı.

Gençlerin sporla tanışmasını ve sporla büyümelerini hedeflediklerini dile getiren Tütüncü, Kepez’inilkokuldan üniversiteye kadar öğrenci potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Bu kadar dinamik bir şehirde gençlerin sporla tanışmasını hedeflediklerini belirten Tütüncü, gençlerin sporla birlikte gelişmesini temel belediyecilik ilkesi olarak ele aldıklarını dile getirdi.

"Hedefimiz daha çok kişiye spor yaptırmak "

Profesyonel başarılar elde etmekten önce, gençlerin sportif yeteneklerini ortaya çıkartmayı ve hayata bağlayıp mutlu kılmanın yollarını aradıklarının altını çizen Tütüncü, “Burada dikkati çeken spor yapma noktasında kız öğrencilerimizin erkekler kadar hevesli olmasıdır. Bu gençlerimiz Balkanlar ve Avrupa çapında başarılar elde ettiler. Biz onlarla iftihar ediyoruz. Temel felsefemiz, gençleri daha fazla spora yönlendirmek” diye konuştu.

"Çocuklarımızın geleceği için çabalıyoruz"

Spor ile tanıştırdıkları her öğrencinin profesyonel spor hayatında yer almasını beklemediklerini belirten Tütüncü, şöyle konuştu; “Elbette spor yapan her genç profesyonel sporcu olamayabilir. Ama iyi bir evlat, bir anne, baba ve vatandaş olabilirler. Biz kalbi güzelliklerle süslenmiş bireyler yetiştirme gayretindeyiz. Sporu bir eğitim unsuru olarak görüyoruz. Mademki anayasamızda gençlerin geleceğe güçlü taşınmaları yazılı, o zaman biz de kendimize sorumluluklar yüklemeliyiz.”

Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından ilçedeki okullarda gerçekleştirilen yetenek taramalarında keşfedilen ve başarı basamaklarını tırmanan genç güreşçiler, başarı hikayelerini anlattı.