0553 313 94 23

Tütüncü,genç güreşçileri ağırladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyespor KulübüGüreş Takımını ağırladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:43
Tütüncü,genç güreşçileri ağırladı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyespor KulübüGüreş Takımını ağırladı.


Tütüncü, çeşitli kategorilerde ve yarışmalarda dereceler elde eden Kepez Belediyespor Kulübü Güreş Takımı’nı makamında kabul etti.Ziyarete Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve bugüne kadar birçok başarıya imza atan kız ve erkek güreşçiler katıldı.


Gençlerin sporla tanışmasını ve sporla büyümelerini hedeflediklerini dile getiren Tütüncü, Kepez’inilkokuldan üniversiteye kadar öğrenci potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.


Bu kadar dinamik bir şehirde gençlerin sporla tanışmasını hedeflediklerini belirten Tütüncü, gençlerin sporla birlikte gelişmesini temel belediyecilik ilkesi olarak ele aldıklarını dile getirdi.


"Hedefimiz daha çok kişiye spor yaptırmak "


Profesyonel başarılar elde etmekten önce, gençlerin sportif yeteneklerini ortaya çıkartmayı ve hayata bağlayıp mutlu kılmanın yollarını aradıklarının altını çizen Tütüncü, “Burada dikkati çeken spor yapma noktasında kız öğrencilerimizin erkekler kadar hevesli olmasıdır. Bu gençlerimiz Balkanlar ve Avrupa çapında başarılar elde ettiler. Biz onlarla iftihar ediyoruz. Temel felsefemiz, gençleri daha fazla spora yönlendirmek” diye konuştu.


"Çocuklarımızın geleceği için çabalıyoruz"


Spor ile tanıştırdıkları her öğrencinin profesyonel spor hayatında yer almasını beklemediklerini belirten Tütüncü, şöyle konuştu; “Elbette spor yapan her genç profesyonel sporcu olamayabilir. Ama iyi bir evlat, bir anne, baba ve vatandaş olabilirler. Biz kalbi güzelliklerle süslenmiş bireyler yetiştirme gayretindeyiz. Sporu bir eğitim unsuru olarak görüyoruz. Mademki anayasamızda gençlerin geleceğe güçlü taşınmaları yazılı, o zaman biz de kendimize sorumluluklar yüklemeliyiz.”


Başkan Tütüncü’nün konuşmasının ardından ilçedeki okullarda gerçekleştirilen yetenek taramalarında keşfedilen ve başarı basamaklarını tırmanan genç güreşçiler, başarı hikayelerini anlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin kararını açıkladı
    1. Medyaya dönecek mi? Aydın Doğan kesin..
    2. Endonezya yüzlerce atık konteynerini..
    3. Köprü altında kaza: 1 yaralı
    4. Hamilelikte yapılması gereken dini..
    5. ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan..
    6. Fındık banyosu yapan kedinin görüntüsü..
    7. Erdemli’de adli yıl açılışı
    8. Alanya Belediyesi’nden Zabıta Haftası..
    9. Kıymık nasıl çıkartılır?
    10. Patrick Watson 8 yıl aradan sonra..
    11. Aydın'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
    12. Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları..
    13. Tavlı: “Bahçe atıklarınızı yol..
    14. Yemeklik salça nasıl yapılır? Yemeklik..
    15. Almanya'dan İran açıklaması
    16. Osmancık Belediyesi Pirinç..
    17. Şehre döndüğünüzde okul çantanız 17..
    18. Yükümlüler okulları yeni eğitim..
    19. Rektör Bağ: “Çardak OSBMYO’nun..
    20. Altıeylül’de kurtuluş etkinlikleri..
    21. Atık toplama kamyonunda çıkan yangın..
    22. Tütüncü,genç güreşçileri ağırladı
    23. Bismil’de katarakt ameliyatı olan 30..
    24. İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıkladı:..
    25. HDP'lilerden Vatan partililere saldırı!
    26. New York borsası yükselişle açıldı
    27. Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü
    28. Akdeniz ve Ege’ye kıyısı olan 11..
    29. İngiliz hizmet sektöründeki zayıf..
    30. Pamukkale Belediyesi’nin “Yaz Dönemi..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!