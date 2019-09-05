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Tütüncü, Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı

Zabıta Teşkilatı’nın 193.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:56
Tütüncü, Zabıta Haftası’nı personeliyle kutladı

Zabıta Teşkilatı’nın 193. kuruluş yıldönümü dolayısıyla sabah kahvaltısında personeliyle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyelerin dışa açılan en önemli yüzü olan zabıta teşkilatlarının, aynı zamanda da belediyelerin aynası olduğunu söyledi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, zabıta teşkilatının 193. kuruluş yıldönümü dolayısıyla personelinin Zabıta Haftası’nı kutladı. Belediye yemekhanesinde düzenlenen kahvaltıda zabıta personeliyle bir araya gelen Başkan Tütüncü, zabıta teşkilatlarının belediyelerin aynısı olduğunu söyledi. Zamanla her şeyin değiştiğini ve geliştiğini de dile getiren Tütüncü, “Zamanla belediyeler de değişiyor, ihtiyaçlarda değişiyor. Bu değişen şartlar içerisinde elbette devletin kolluk anlayışı da değişiyor. Daha insan odaklı, daha insan merkezli bir yapı hem belediyeler, hem de devletin diğer kurumlarına egemen oldukça, hakim oldukça yönetimin anlayışı da değişiyor. İnsan merkezli bir anlayış kendini farklı yönleriyle ve boyutlarıyla gösteriyor. Kepez’de değişiyor. Kepez 10 yıl öncenin Kepezi değil. Aramızda Kepez’deki değişimi gelişimi özümsemiş arkadaşlarımız var. Kepez’in dünü ve bugününe şöyle bir baktığımızda; çok ciddi değişimler, çok ciddi gelişmelerin olduğunu görüyoruz. Biz de belediye olarak; bu değişen şartlara göre gelişen şehirleşme ortamında bizim de beklentileri karşılamamız gerekli. Böylesi bir süreci hep beraber yaşayacağız. Hemşehrilerimize daha kaliteli hizmet üretebilmek için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Tütüncü’den zabıtalara teşekkür


Zabıta teşkilatının canla başla çalıştığını da dile getiren Tütüncü, “Teşkilatlarımızın ne kadar fedakarca çalıştığını çok iyi biliyorum. Zabıtalarımız 24 saat vatandaşın hizmetindedir. Bu fedakarlıklarından dolayı hemşehrilerimizin ve ilçemizin adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte zabıta teşkilatımızı güçlendirme ve kuvvetlendirme en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Belediyenin dışa açılan en önemli yüzlerinden birisi biliyorsunuz ki zabıta teşkilatıdır. Zabıta teşkilatlarının yapacağı hatalar belediyeleri sevimsiz gösterebileceği gibi, fazla müsamahakar davranmakta kamu düzenin bozulmasına sebep olacaktır" diye konuştu.


Bazı illerde zabıta ile vatandaşlar arasında yaşanan olumsuz davranışları hatırlatarak konuşmasına devam eden Tütüncü, "Bu olaylar olumsuz neticelerin yaşanmasına sebep olmuştu. Ceberrut bir anlayışı asla kabul etmiyoruz. Ortak bir alanı, ortak bir şehri paylaşıyoruz. Biz toplumun düzenini en güzel şekilde sağlamakla yükümlüyüz. Belediye olarak bunu yaparken de en önemli aracımız zabıta teşkilatımız. Zabıta teşkilatı belediyelerin aynasıdır. Zabıta teşkilatında ortaya koyacağımız yaklaşım şu olmalıdır yanlış işler yapan insanlar bizlerden çekinmeliler. Yanlışlıktan mağdur olanlar da zabıta teşkilatında belediyenin devletin o şefkati yumuşak yüzünü görmeli. Eğer biz bunu yapabilirsek başarılı olabiliriz" dedi.


Zabıta personeli ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Tütüncü, personelini tek tek kutladıktan sonra, günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:56
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