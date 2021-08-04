Tutuklu 9 Türkmenistanlıdan 8'i serbest bırakıldı

1 Ağustos tarihinde saat 16.00'da Adalet Platformunun çağrısı üzerine toplanan Türkmenistanlı grup üyelerine yönelik yapılan darp sonrasında konsolosluğun isteği üzerine 10 kişi tutuklanmış, bir kişi aynı gün serbest bırakılmıştı.

Biri kadın 9 kişinin tutuklu bulunduğu olay sonrasında yaşananlara yönelik İLKHA'nın yaptığı röportaj haberin ardından tutuklu bayan ile birlikte 8 kişi serbest bırakıldı. Böylece olayla ilgili sadece bir kişinin tutukluluğu devam ediyor. Söz konusu şahsın da kısa süre içerisinde serbest kalması bekleniyor.