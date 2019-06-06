Tuttuğu mermer kopunca çatıdan düştü! Öğretmenin feci ölümü İzmir'in Dikili ilçesinde banyoda kilitli kalan yeğenine anahtar vermek için çıktığı çatıda, tuttuğu mermer kopunca beton zemine düşen 42 yaşındaki öğretmen Mustafa Okdemir, hayatını kaybetti.

İzmir'de korkunç bir olay meydana geldi. Maki Sitesi'ndeki yazlığın banyosunda kilitli kalan yeğenine kapı anahtarı vermek için çatıya çıkan Mustafa Okdemir, tuttuğu mermerin kopması sonucu beton zemine düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine sağlık ekipleri geldi. Başından ağır yaralanan Okdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ramazan Bayramı dolayısıyla gelmiş Okdemir'in Manisa'nın Soma ilçesindeki Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı, bayram tatili nedeniyle ailesiyle birlikte Dikili'deki yazlığa geldiği öğrenildi.

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