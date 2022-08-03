Tutmayan Rumenlerin yerine bir Rumen daha geliyor!

Morutan'ın Serie B ekiplerinden Pisa'ya gidecek olması nedeniyle kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Aslan, Parma'da forma giyen Rumen hücum oyuncusu Dennis Man'ı gündemine yeniden aldı.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kanat bölgesine de takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir isim gündeme geldi.Morutan'ın İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya transfer olacak olması nedeniyle o bölgeye oyuncu arayışlarına hız verildi.

ASpor'a göre Galatasaray, Parma'da forma giyen 23 yaşındaki Rumen hücum oyuncusu Dennis Man'ı gündemine aldı.

Oyuncunun menajerliğini ise Morutan ve Cicaldau'nun menajerliğini yapan Ioan Becali yapıyor. 23 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Parma'da 27 maçta 3 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

DENNIS MAN KİMDİR?

Dennis Man, Romanya'nın Macaristan sınırına yakın Vladimirescu kentinde dünyaya geldi. 26 Ağustos 1998 tarihinde doğan Man, 23 yaşındadır. Futbola, doğduğu şehrin takımı Vladimirescu'da başlamıştır. 2005 yılında henüz 7 yaşındayken çime çıkan oyuncu, 4 yıl sonra ülkenin güçlü takımlarından Atletico Arad'a transfer olmuştur. Atletico Arad'daki formundan ötürü bir dönem Manchester City'nin kampına da katılan Man, kamp sürecini başarısız geçirince tekrar yurduna dönmüştür.5 yıl süreyle Atletico Arad'da oynadıktan sonra, Arad kentinin en güçlü takımı UTA Arad'a 175 bin Euro bedelle geçmiştir. 2015 yılında profesyonel olmuş ve 17 yaşında yaptıklarıyla ülkenin en popüler ekibi Steaua Bükreş'in radarına takılmıştır.

Bükreş yönetimi, 2 yıl önce 175 bin Euro'ya alınan Man için UTA Arad yönetimine 1 milyon 850 bin Euro ödeme yapmıştır. 5 yıl kadar Steaua'da oynayan Dennis, 2020 yılında tam 13 milyon Euro bonservis bedeliyle o dönem Serie A'da oynayan Parma'ya transfer oldu. Ancak, takımın yarım dönem içinde küme düşmesi genç oyuncu için beklenmedik bir hayal kırıklığıydı. 23 yaşındaki genç Rumen Dennis Man'ın kariyeri boyunca oynadığı takımların listesi şu şekildedir:

- Vladimirescu: 2005

- Atletico Arad: 2009

- UTA Arad: 2014

- Steaua Bükreş: 2016

- Parma: 2021