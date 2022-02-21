Tutankamon'un hançerinin 'bu dünyadan olmadığı' ortaya çıktı

Mısır firavunu Tutankamon, tarih boyunca birçok efsaneye konu oldu. Yaklaşık 8-9 yaşlarında saltanatına başladığı düşünülen Tutankamon’un akraba evliliğinden doğması nedeniyle birçok hastalıkla mücadele ettiği ve bu sebeple uzun bir ömrünün olmadığı düşünülüyor. Küçük yaşta ölümü birçok efsaneye konu oldu, ‘Tutankamon laneti’ efsanesi de belki de bu sebeple ortaya çıkmış olabilir.

Filmlere ve belgesellere konu olan Tutankamon’un mezarından çıkartılan ilginç eşyaları günümüze kadar muhafaza edilebildi. Bu eşyaların içinde Tutankamon’un organlarının saklandığı Tutankamon şeklindeki kavanozlar, senet oyunu, yelpaze, parfüm kapakları gibi birçok ilginç şey yer alıyordu. 1920’de arkeologlardan tarafından Tutankamon’un Krallar Vadisi’ndeki mezarından çıkartılan eşyalardan biriyle ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Tutankamon’un 1 metrelik hançeri üzerinde yapılan incelemeler, ilginç bilgiler ortaya çıkarttı.

Hançer demir bir göktaşı grubundan üretilmiş

Arkeologlar ilk incelemelerinde hançerin demirden yapıldığını açıklamıştı ancak bu durum oldukça şaşırtıcı bi gelişmeydi çünkü Demir Çağı firavunun ölümünden yaklaşık bir yüzyıl sonra başlamıştı. 2016’da yapılan bir araştırma Tutankamon’un hançerinin bir göktaşından yapılmış olabileceğini öne sürmüştü ancak net bir bilgi elde edilememişti.

Japonya’daki Chiba Teknoloji Enstitüsü’nden araştırmacı Tomoko Arai, hançerin kökenini anlamak için temassız ve tahribatsız iki boyutlu kimyasal analiz yaptıklarını açıkladı. Yapılan bu incelemeyle hençer üzerindeki demir, nikel, manganez ve kobalt yoğunluğu incelendi. Bıçağın kararmış noktalarında ise kükürt, klor, kalsiyum ve çinko tespit edildi. Araştırmacıları şaşırtansa bu maddelerin dağılımı oldu.

Arai, “Hançerin iki tarafında da yer yer çapraz çizgili bir doku oluştuğunu fark ettik. Bu da oktahedrit diye bilinen demir göktaşlarına özgü Widmanstätten desenini akla getiriyor. İşte bu çok şaşırdığımız bir andı” dedi. Araştırmacılar bu tespitin ardından hançerin, oktahedritler olarak bilinen demir göktaşı grubundan yapıldığını netleştirmiş oldu.

Düşük ısıda dövüldüğü ortaya çıkaran araştırmacılar, hançerin tam olarak nerede dövüldüğüyle ilgili kesin bilgi veremese de Antik Mısır’daki diplomatik faaliyetleri göz önünde bulundurduklarında Anadolu’da dövülmüş olabileceğini söylüyor. Araştırmacıların incelediği Amarna Mektupları diye bilinen 3 bin 400 yıllık tabletlerde, Tutankamon’un dedesi III. Amenhotep’in Anadolu’daki Mitanni kralının kızıyla evlendiği ve bu nedenle firavuna altın kınlı demir bir hançer verildiğinden söz ediliyor. Bu da Tutankamon’un hançerinin Anadolu’da dövülmüş bir aile yadigarı olabileceği anlamına geliyor. Hançerle ilgili araştırmalarına devam edeceklerini söyleyen Arai, ilerleyen günlerde kökeniyle ilgili daha kesin bilgilere ulaşmayı umduklarını söylüyor.