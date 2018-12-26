0553 313 94 23

TÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, açıklanan asgari ücret rakamlarına ilişkin yaptığı açıklamada "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:21
TÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi.

Bilecik, "İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi. Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek." açıklamasında bulundu.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:21
  1. Bilecik
  2. tüsiad
  3. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
  4. asgari ücret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail güçleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı
    1. İsrail güçleri 8 Filistinliyi..
    2. Ankara'da fuhuş çetesi çökertildi
    3. 70 milyar TL yapılandırıldı
    4. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD'nin..
    5. Hepsiburada'dan Lenovo ürünlerinde..
    6. Yelken Plaza’da yangın paniği
    7. Vestel'e Sanayi ve Teknoloji..
    8. İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!
    9. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Terörle..
    11. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben..
    12. TCMB'den döviz depo ihalesi
    13. Rusya'da asgari ücret tutarı belli oldu!
    14. Bakan Varank, AA'nın "Yılın..
    15. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli..
    16. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    17. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "(Ekonomi) Şu..
    18. Bahçeli'den ABD açıklaması
    19. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İkinci 100..
    20. Güney Kore'de başkanlık sarayına yasa..
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler