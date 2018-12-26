TÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik "İş dünyası için asgari ücret tespitinin 2 bin 20 TL olması çok olumlu bir gelişme oldu." dedi.

Bilecik, "İş dünyası verilen desteklerden memnun, bu destekler doğrultusunda ağustos itibarıyla yaşadıklarımız bertaraf edildi. Reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi, banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerek." açıklamasında bulundu.