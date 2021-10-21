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TÜSİAD zırvaladı

TÜSİAD’ın Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa çalışmasının ardından düzenlediği YİK toplantısında ekonomist Daron Acemoğlu’nun diktatör benzetmesi tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:54:00 -
TÜSİAD zırvaladı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda yeni hazırlanan “Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa” bildirisi masaya yatırıldı. Toplantıya ‘laiklik’ ve ‘diktatör’ söylemleri damga vurdu.

Yakın zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile makamında görüşen Acemoğlu’nun “Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar.” sözleri dikkat çekti.

Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise laikliğin din ve vicdan özgürlüğünün güvencesi olduğunu ileri sürerek, “Laikliği özümsememiş bir toplumda eşit vatandaşlık kavramı bilincinin yerleşmesi çok zor” dedi.

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