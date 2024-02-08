TÜSİAD oligarkları yine kafayı çıkardı! Orhan Turan “Tarikat/Cemaat” diyerek içindeki nefreti kustu

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Milli iradeye olan düşmanlıklarıyla öne çıkan, para baronlarının çatı kuruluşu TÜSİAD yine kafayı çıkardı.

Yerli üretim değil montaj, orijinallik değil yan sanayi, alın teri değil faiz merkezli faaliyetleriyle kendilerine işadamı süsü veren TÜSİAD oligarklarının 28 Şubat damarı depreşti.

“Tarikat/Cemaat” diyerek nefret kustu

TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda konuşan, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan “Tarikat/Cemaat” diyerek içindeki nefreti kustu.

Haddini ve boyunu aşan Turan “Çağı yakalamamızı sağlayacak olan eğitim sistemi ezberci değil, eleştirel ve yaratıcı düşünceyi öncelemekten geçer. Bu sistemde cemaat ve tarikatlara da siyasetle ilişkilendirilen yapılara da yer olmaması gerekir” şeklinde laf salatası yaptı.

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