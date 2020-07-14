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Ekonomi

TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

"15 Temmuz’da demokrasimize sahip çıkmak için kahramanca mücadele veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:35:53 -
TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı:

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "15 Temmuz’da demokrasimize sahip çıkmak için kahramanca mücadele veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaslowski yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında değerlendirmede bulundu.

Şehit ve gazilerin minnetle anıldığını vurgulayan Kaslowski, şunları kaydetti:

"15 Temmuz’da demokrasimize sahip çıkmak için kahramanca mücadele veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin 15 Temmuz günü ortak bir duruş ve inançla sahip çıktığı demokrasiyi korumak, demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini savunmak hepimizin asli görevidir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek, hukukun üstünlüğünü güçlendirerek, özgür düşünceyi mümkün kılan ifade özgürlüğü ve temel hak alanlarını genişleterek önlenebilir. TÜSİAD olarak demokratik ve müreffeh bir ülke için çalışmaya, üretmeye evrensel demokratik ilkeleri kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.”

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