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Sosyal Medya TUSAŞ'tan “Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

TUSAŞ'tan “Kalorifer peteği” göndermeli KAAN paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-28 11:19:00 - 2024-02-28 11:20:53

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bir gazetede milli muharip uçak KAAN'ın bir parçası için “kalorifer peteği gibi” benzetmesi yapılan habere kalorifer petekli paylaşımı ile gönderme yaptı.

Milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından 2021 yılında bir gazetede yayımlanan "Yerli uçağın ilk parçası tartışma oluşturdu: Kalorifer peteği gibi" başlıklı haberi gündem olmuştu.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından bahse konu habere kalorifer petekli paylaşımı ile göndermede bulunarak, paylaşımında göz kırpma emojisi kullandı.

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2022 yılında 24 TV'de bir programda muharip uçak KAAN'ın üretilen ilk parçasının yayımladıklarından bahseden 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök, KAAN'ın üretim aşamasındaki ilk parçasının tartışmalara neden olduğunu ve Cumhuriyet Gazetesi'nde "Kalorifer peteği gibi" söylemleriyle servis edildiğini belirtmişti.

 

KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasının gururunu yaşadığımız bugünde çirkin benzetmeye atıfta bulunan Ömer Özkök, Cumhuriyet Gazetesi'nde "Kalorifer peteği gibi" başlığıyla servis edilen haberi yayımlayarak "Kalorifer peteği uçtu" sözleriyle cevap vermişti.
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