TUSAŞ’tan Emniyet’e ATAK helikopteri teslimatı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik olarak yeni bir T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslimatı gerçekleştirildi. Bugün gerçekleştirilen teslimat ile birlikte ATAK Programı kapsamında, 61’inci helikopter teslim edilmiş oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yönelik ilk T129 ATAK teslimatı, Şubat 2021’de duyurulmuştu. Teslim edilen helikopterlerin, FAZ-II konfigürasyonunda olduğu biliniyor.

T129 ATAK FAZ-II

En gelişmiş model olan FAZ-II helikopterleri; Lazer İkaz Alıcı Sistemi (LİAS), Radar İkaz Alıcı Sistemi (RİAS) ve Radar Frekans Karıştırıcı Sistem (RFKS) faydalı yüklerine sahiptir. Program kapsamında ilk teslim edilen konfigürasyon olan EDH helikopterlerinin diğer helikopterlerden farkı ise daha az mühimmat ve aviyonik çeşitliliğe sahip olmalıdır. ATAK Programı, FAZ-II helikopteri teslimatlarıyla sonlanacaktır.

T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri

T129 ATAK Helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye’ye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilmiştir.

7 Eylül 2007 yılında Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan sözleşme çerçevesinde TUSAŞ Ana Yüklenici olarak platform geliştirme, sistem entegrasyonu, test ve doğrulama, seri üretim ve ömür devri lojistik desteği sorumluluğunu üstlenmiştir.

TUSAŞ T129 ATAK Helikopterinin görev ve silah sistemleri Türk Silahlı Kuvvetleri’nin harekat ihtiyaçları doğrultusunda milli imkan ve kabiliyetler ile geliştirilmiştir. T129 ATAK Helikopterinin performansı zorlu “sıcak hava-yüksek irtifa” görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapmaktadır.

T129 ATAK Helikopteri ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirmiş, test ve kalifikasyon süreçlerinin ardından ilk teslimat 22 Nisan 2014 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığına yapılmıştır. Şubat 2021 itibarı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne toplam 60 helikopter teslimatı gerçekleştirilmiştir.

ATAK Programı kapsamında, Türk Kara Kuvvetleri’ne 59’u kesin 32’si opsiyonel toplam 91 adet, İçişleri Bakanlığı’na 24’ü kesin 3’ü opsiyonel toplam 27 adet, Pakistan Kara Kuvvetleri’ne 30 adet, Filipinler Hava Kuvvetleri’ne 6 adet T129 ATAK Helikopteri teslim edilecektir.

ATAK Filipinler yolcusu

Filipinler, 2018 yılında 6 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri siparişinde bulunmuştu. Bugün gerçekleştirilen bir sunumda Filipinler’e yönelik T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ihracatına da değinen TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar DEMİR, helikopterde kullanılan ABD üretimi parçalarla ilgili olarak ihracat izninin verildiğini belirtti.

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