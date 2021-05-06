  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
70 terörist öldürüldü
3 ilde sağanak bekleniyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Dev operasyon başladı
Neyin peşindeler? ABD komşuya silah yığıyor!
Teknoloji TUSAŞ'tan büyük başarı! Teslimatı yapıldı
Teknoloji

TUSAŞ'tan büyük başarı! Teslimatı yapıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, havacılık sektörü şirketlerinden Spirit'e toplam 200 uçaklık set teslimatı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 11:31:00 -
TUSAŞ'tan büyük başarı! Teslimatı yapıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), dünya havacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden Spirit'e yönelik teslimatlarına devam ediyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, "Airbus A220 Fixed Trailing Edge" için 2012'de detay parça sevkiyatıyla başlayan süreçte 2014'te ilk bitmiş ürün teslimatını gerçekleştiren şirket, bugüne kadar toplam 200 uçaklık seti Spirit’e teslim etti. TUSAŞ, proje kapsamında toplam 1770 uçaklık set teslim etmeyi hedefliyor.

Kanat üzerinde firar kenarında bulunan ve hareketli detayların (Spoiler, Aileron ve benzeri) ve iniş takımının bağlandığı parça olarak adlandırılan "Fixed Trailing Edge" kapsamında bir uçaklık sette her kanatta birer adet olmak üzere toplam 2 adet iç ve 2 adet dış spar bulunuyor. TUSAŞ, bu kapsamda kanat üzerindeki hareketli detay parçaların monte edildiği sparları içeren ve iniş takımının bağlandığı parçayı ifade eden "Fixed Trailing Edge" üretimine aralıksız devam ederken toplam 200 uçaklık setin teslimatını da tamamladı.

 

Airbus ve Boeing başta olmak üzere birçok önemli havacılık şirketi ile "tek kaynak" olarak sürdürdüğü hava yapısalları üretiminde birçok ödüle layık görülen TUSAŞ, üretimde kalite ve hatasız üretimi esas alarak faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Dünya hava aracı yapısalları sektörünün katalizör markalarından Spirit ile iş birliğimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz teslimatlarımıza bir yeni kilometre taşını daha ekledik. Airbus A220 uçakları için üretimini gerçekleştirdiğimiz kritik parçaların 200'üncüsünü teslim etmenin heyecanı içindeyiz. Spirit ile stratejik iş birliğimiz uzun yıllara dayanıyor. Hem Spirit hem de TUSAŞ tarafında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, stratejik iş birliğimizin artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri
Dünya

Polisleri diri diri yakmak istediler! İç savaşın ayak sesleri

Kolombiya'da hükümetin yeni vergi reformu ve yoksulluk nedeniyle 28 Nisan'dan bu yana gözteriler şiddetlenerek devam ediyor. Yüzlerce ölü ve..
Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!
Siyaset

Hem dalga geçti hem mağdur edebiyatı yaptı: Bülent Aydemir'e MHP'lilerden tepki yağdı!

Habertürk Tv ekranında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni anayasa teklifi ile dalga geçildiği anlara tepki yağdı.
Trump'tan sert tepki: Radikal solcu ruh hastaları
Dünya

Trump'tan sert tepki: Radikal solcu ruh hastaları

ABD eski Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasını "rezalet ve utanç" olarak nitelendirdi. Trump, "Radikal solcu ruh has..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay