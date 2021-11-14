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Teknoloji TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti
Teknoloji

TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 12:43:00 -
TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti

Acı haberi TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, sosyal medya hesabından duyurdu.

Serdar Demir kimdir?

1977 yılında Trabzon’da doğdu. 2000 yılında Muğla Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladıktan sonra, 2002 yılında ABD New York şehrinde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. ABD’de 8 yıl ticaret ve lojistik firmalarında; satış sorumlusu ve iş geliştirme yöneticisi olarak çalıştı. 2009 yılında Türk Hava Yolları Kargo bünyesinde 2 yıl Anlaşmalar Müdürü ve ardından 6 yıl Dünya Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketinde İşe Alım Müdürü olarak görev yaptı. Demir daha sonra TUSAŞ'ta Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı görevini üstlendi. Serdar Demir evli ve iki çocuk babasıydı.

 

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Yorumlar

TC Bursa

Allah rahmet eylesin inşallah.ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
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denizli

arastirilsin isin icinde baska seyler olmasın bu tur kazalar ozelikle tusas dan birde devletimiz lütfen arastrsin
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