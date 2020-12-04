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Ekonomi TUSAŞ, uluslararası şirketlere kompozit tedarikine devam ediyor
Ekonomi

TUSAŞ, uluslararası şirketlere kompozit tedarikine devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:11:25 -
TUSAŞ, uluslararası şirketlere kompozit tedarikine devam ediyor

ANKARA (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uluslararası pazarda en çok tercih edilen hava araçları için kompozit bileşenleri üretmeyi sürdürüyor.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, geleceğin havacılık sektörüne yön verecek özgün platformlar geliştiriyor.

Airbus ve Boeing'in yanı sıra dünya havacılık sektöründe önemli yeri olan markalar için de yeni nesil hava araçlarının önemli bileşenlerinin üretimini ve teslimatını üstlenen şirket, bu kapsamda 2004'ten bugüne İtalya'nın ünlü helikopter üretici şirketi Leonardo Helicopters için toplamda 368 adet AW139 Helikopter gövdesi üretimini gerçekleştirdi. TUSAŞ, en çok tercih edilen iş jetlerinden Gulfstream G650 için her bir uçakta 47 metal panel olmak üzere 500 uçak için kritik bileşen teslimini tamamladı.

Şirket, bu yıl sonu itibarıyla hizmete almayı planladığı yapay zeka elementleri ile donatılmış yeni kompozit fabrikasında hatasız üretim anlayışıyla yapısal faaliyetlerini daha da artırmayı hedefliyor.

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