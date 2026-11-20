TUSAŞ “oyunun rotası belli” dedi! GTA 6'ya yerli ve milli gönderme yaptı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), son zamanlarda oyun dünyasının gündemindeki Grand Theft Auto VI (GTA 6) için oldukça dikkat çeken bir paylaşım yaptı. ‘Oyunun rotası belli’ mottosuyla yapılan paylaşımda, Türkiye'nin yerli ve millî havacılık projeleri GÖKBEY, ANKA III ve HÜRJET'e yer verildi.
Tüm dünyada merakla beklenen video oyunu Grand Theft Auto VI, 13 yıllık bir bekleyişin ardından dün tüm dünyada satışa çıkarıldı. Dünyaca ünlü video oyunu serisi Grand Theft Auto'nun yeni oyunu GTA 6, sosyal medyada gündem olmaya devam ederken Türk savunma sanayisinden de dikkat çekici bir paylaşım geldi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), oyunun popülerliğine göndermede bulunarak geliştirdiği hava araçlarını ön plana çıkardı.
TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından ‘Oyunun rotası belli’ ifadeleriyle yapılan GTA 6 temalı paylaşımda, Türk mühendisler tarafından geliştirilen üç önemli hava aracına yer verildi.
Paylaşımda Türkiye'nin milli genel maksat helikopteri GÖKBEY, insansız savaş uçağı ANKA III ve jet eğitim uçağı HÜRJET öne çıktı.
Oyun dünyasında büyük ilgi gören GTA 6'nın atmosferini yerli havacılık projeleriyle bir araya getiren TUSAŞ, sosyal medya paylaşımıyla savunma sanayisindeki çalışmalarına dikkat çekti.
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