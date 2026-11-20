Suudi Arabistan Sivil Savunması, finans merkezindeki bir kulenin hedef alındığını bildirdi ancak açıklamasında binanın adını vermedi. Yayımlanan görüntülerde, ülkenin en yüksek gökdeleni olan ve Kamu Yatırım Fonunun genel merkezine ev sahipliği yapan PIF Kulesi yer aldı.

Saldırıda kulenin yedi ila sekiz katındaki camların kırıldığı, metal dış cephesinin bazı bölümlerinin zarar gördüğü aktarıldı. Olayın ardından finans merkezinin girişleri kapatıldı, bölgedeki kişiler tahliye edildi. Ambulans ve itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

DOĞRUDAN İSABET VE ŞARAPNEL AÇIKLAMALARI

Reuters’a konuşan, konu hakkında bilgi sahibi üç kişi, binaya Husi füzesinin isabet ettiğini söyledi. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Riyad’a yönelen füze tehdidine müdahale edildiğini; ilk değerlendirmelere göre yere düşen füze parçalarının maddi hasara yol açtığını açıkladı. Hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Suudi Arabistan Sivil Savunması, saldırı sırasında başkentte tehlike uyarısı yaptı. Daha sonra tehlikenin sona erdiği duyuruldu.

HUSİLER FİNANS MERKEZİNİ HEDEF ALDIKLARINI DUYURDU

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, Riyad’daki finans merkezini ve Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nı seyir füzeleriyle hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi makamları, havalimanına yönelik saldırı iddiasını doğrulamadı.

Finans merkezinde 8 Kasım’da yaşanan başka bir saldırıda devlet petrol şirketi Aramco’nun binası da hasar görmüştü. Husiler, daha önce Dammam Havalimanı ile Cizan, Ras Tanura ve Riyad yakınlarındaki petrol tesislerini hedef aldıklarını açıklamıştı. Suudi Arabistan, bu hedeflere ilişkin iddiaların tümünü doğrulamadı.

SANA’YA HAVA SALDIRISI İDDİASI

Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansı, Suudi savaş uçaklarının perşembe sabahı Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Haberde saldırıların hedeflerine ve olası hasara ilişkin ayrıntı verilmedi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ayrıca ülkenin güneyine yönelen dört balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenerek imha edildiğini açıkladı.