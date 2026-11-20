Kediye kör etmişti! Vicdansız adam cezaevine paketlendi
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Balıkesir’de bastonla vurarak kedinin sol gözünün kör olmasına yol açan şüpheli Müslüm Ç., savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kediye basto9nla vuran ve kedinin sol gözüne kör eden vicdansız şüpheli Müslüm Ç., savcılığın itirazı sonrası tutuklandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
15 Kasım’daki olayın kamera görüntülerinin ortaya çıkması ve hayvanseverlerin tepkisi üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli önce adli kontrolle serbest bırakılmıştı. İfadesinde kuşlarını korumak amacıyla müdahale ettiğini ve kasıt bulunmadığını öne süren zanlı, suçlamaları kabul etmedi. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını değerlendiren 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Kasım’da tutuklama kararı verdi. “Evcil hayvana işkence etmek” suçlamasıyla yargılanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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